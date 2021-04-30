"Задерживаться здесь выше моих сил": одессит написал своей девушке предсмертное сообщение и повесился (фото)

В Одессе мужчина 27 лет написал предсмертную записку девушке и повесился в своей квартире на улице Еврейской.
Деталями истории поделились в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".
"27-летнего мужчину не успели спасти. Накануне он написал последнее письмо своей девушке. В телефонной переписке он сообщил, что собирается уйти из жизни", - говорится в сообщении.
Девушка после получения сообщения обратилась в полицию, однако прибывшие на место правоохранители смогли лишь констатировать смерть.
Скриншот последнего сообщения тоже обнародовали в канале.
В комментариях к записи сообщают, что сообщение было отправлено по таймеру, а сам он лишил себя жизни за 15-20 часов до прибытия полицейских.
Как сообщалось ранее, в Одессе погибла 12-летняя девочка. Она заморила себя голодом.