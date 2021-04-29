Весила всего 20 кг: всплыли шокирующие детали смерти школьницы в Одессе от анорексии

Перед смертью 12-летняя девочка, которая умерла от анорексии в больнице Одессы в четверг, 29 апреля, весила всего лишь 20 килограммов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO".

Как пишут авторы, девочка была отличницей и красавицей. Она мечтала стать моделью и активно принимала участие в кастингах. Мама всячески поощряла старания ребенка на этой ниве.

Напомним, в ночь на четверг, 29 апреля, в Одесской городской больнице №3 умерла 12-летняя девочка. Ребенок, росший в благополучной семье, заморил себя голодом.

Как сообщал "Телеграф", семья, в которой воспитывалась умершая девочка, была полноценной и никаких жалоб со стороны соцслужб в адрес родителей не было. Полиция открыла уголовное производство.