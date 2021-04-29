Семья была полноценной: в полиции раскрыли детали смерти девочки от анорексии в Одессе

Семья девочки, которая умерла от анорексии в одесской больнице, характеризуется с хорошей стороны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным следствия, 12-летня девочка пыталась похудеть и довела организм до критического состояния.

На данный момент полицейские открыли уголовное производство по факту случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия.

Напомним, в ночь на четверг, 29 апреля, в Одесской городской больнице №3 умерла 13-летняя девочка. Ребенок, росший в благополучной семье, заморил себя голодом.

Для справки

Анорексия представляет собой синдром отказа от еды или отсутствия аппетита, который в 10% случаев приводит к смерти из-за отказа сердечной активности в связи с нехваткой калия в организме.

Как сообщал Телеграф, ранее в Мариуполе (Донецкая область) 23-летний рецидивист со стажем изнасиловал 14-летнего подростка.