"Голливудский" триллер в Киеве: иранцы похитили блогершу и забрали у нее биткоинов на $1,4 млн - подробности (фото, видео)

В Киеве произошла криминальная история, сюжет которой достоин голливудского кино. Так, наши копы задержали банду из Ирана, которые похитили женщину-блогера и ее ребенка, и, угрожая им убийством, забрали биткоинов на $1,4 млн.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, история началась в Турции, где 37-летний иранец связался со своей землячкой-блогером, сообщив ей об опасности. Дескать, в Иране ее задержат за блогерскую деятельность, которая считается там аморальной.

За 100 тысяч долларов иранец перевез блогершу и ее ребенка в Украину и пообещал им оформить документы так, чтобы избежать экстрадиции.

В Украине иранка с дочерью жили в съемной квартире, куда и ворвались бандиты. Угрожая оружием, иранцы завладили 25 биткоинами блогерши, стоимость которых - около 1,4 млн долларов.

В результате, банду из трех граждан Ирана задержали. За незаконное лишение свободы и разбой им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре на станции метро "Покровская" пассажир подземки избил женщину-контролера.