На Прикарпатье - жуткое ДТП с автобусом и легковушкой: есть погибшие (фото)

Два человека погибли на Прикарпатье после лобового столкновения автомобиля "Kia" и маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту "Ивано-Франковск - Сятин" .

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Авария произошла около 15:00 в селе Корнич. Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте. Указано, что они были одесситами 1953 и 1956 годов рождения.

В автобусе в это время находилось 23 человека, из них шестерым потребовалась госпитализация, данные об их состоянии уточняются.

Остальных пассажиров маршрутки на месте осмотрели медики.

Детали смертельного происшествия в настоящее время уточняются, а в полиции решают вопрос об открытии дела по ч.3.ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Киеве пьяный водитель протаранил три автомобиля и пытался сбежать с места происшествия.