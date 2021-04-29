Пьяный водитель протаранил три авто в Киеве и пытался сбежать. Но его поймали пострадавшие (фото, видео)

В Киеве в среду, 29 апреля, произошла авария при участии трех автомобилей. Виновника ловили водители остальных авто.

ДТП произошло на проспекте Любомира Гузара. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Renault и Nissan, рассказывают в пресс-службе патрульной полиции города Киева.

Полицейские заметили, что виновник аварии явно нетрезв. Он согласился пройти проверку с помощью прибора Драгер. Результат показал 1,51 промилле.

Как выяснилось, вначале водитель Opel пытался скрыться с места аварии. Об этом сообщают на telegram-канале "dtp.kiev.ua", добавляя, что машины лихач протаранил три, а не две.

"Пьяный в стельку водитель Opel в Киеве на проспекте Любомира Гузара: протаранил три машины и вылетел на газон. С места ДТП пытался убежать, но его словили водители поврежденных авто. Прав при себе виновник аварии не имеет".

Напомним, в Киеве на Проспекте Победы пьяный водитель врезался в ограждение. Автомобиль буквально смяло пополам. Позже выяснилось, что уровень алкоголя в его крови в 8 раз превышал норму.