Водитель был в восемь раз пьянее нормы: появилось видео момента, как авто влетело в столб в Киеве

Стали известны подробности ночного ДТП, произошедшего на Проспекте Победы в Киеве в воскресенье, 25 апреля. Водитель автомобиля, врезавшегося в ограждение, был сильно пьян.

Об этом на своей странице в facebook написал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам офицера, в салоне автомобиля Skoda находилось двое мужчин. 21-летний пассажир получил серьезные травмы и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице

"У водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на месте - 1,58 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимый уровень", - отметил полицейский.

Билошицкий также опубликовал видео самой автокатастрофы. Отметим, в результате ДТП, автомобиль фактически смяло пополам. Мужчин пришлось извлекать из салона спасателям ГСЧС.

Напомним, в Одессе машина влетела в яму, а после этого врезалась в дерево. В результате ДТП автомобиль буквально повис на дереве. Водителя и пассажира увезла "скорая помощь".