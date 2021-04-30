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Пятница, 30.04.2021
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В Харькове посетитель буфета открыл стрельбу: два человека в больнице (фото, видео)

В Харькове посетитель буфета открыл стрельбу: два человека в больнице (фото, видео)
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф

В Харькове на проспекте Архитектора Алешина между стоящими в очереди посетителями кафе "Буфет" возникла словесная перепалка, после чего один из них достал травматический пистолет и ранил двоих других. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

Отмечается, что стрелком оказался 34-летний мужчина, у него при себе оказался пистолет для стрельбы резиновыми пулями. 

Пострадавшие, мужчины 30-ти и 39-лет, были доставлены в медучреждение с телесными повреждениями.

Как сообщили в телеграм-канале "Харьков Life", один из них получил ранения в голову и ногу, а второй в живот и грудь. Также отмечается, что ранения не проникающие и угрозы для их жизни нет. 

 Как сообщалось ранее, в Киеве задержали банду из Ирана, которые похитили женщину-блогера и ее ребенка, и, угрожая им убийством, забрали биткоинов на $1,4 млн.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 434

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Харьков, Стрельба, Нацполиция.
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