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5-летняя Рапунцель из Винницы отрезала свои волосы ради 10-летнего мальчика, который болен раком (видео)

5-летняя Рапунцель из Винницы отрезала свои волосы ради 10-летнего мальчика, который болен раком (видео)
06:18 Сегодня Телеграф

5-летняя девочка из Винницы Таня Посоюзна решила обрезать длинные волосы  и продать их, чтобы купить специальное питание для онкобольного мальчика - 10-летнего Артема, который болеет лейкозом и кроме химиотерапии нуждается в специальном питании.

Об этом сообщает "ТСН".

До того, как решиться на такой шаг девочка мечтала стать Рапунцель. "Они у меня очень длинные и скоро я могу стать Рапунцель", - говорила девочка.

После того, как решила обрезать волосы, Таня рассудила так: "Сначала я хотела стать Рапунцель, но подумала, почему бы не стать Белоснежкой". Девочка решила продать волосы, а вырученные деньги отдать на благотворительность.

10-летний Артем Белоус, которому решила помочь Таня, болен сложной онкологией, поэтому на данный момент он нуждается  спецпитании. Он перенес уже несколько блоков химиотерапии.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что с раком справилась пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рак, Винница, Волосы, Онкология, Рапунцель.
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