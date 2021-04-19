Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
Ударили ножом в шею: в Киеве произошло зверское убийство (фото, видео)
Ударили ножом в шею: в Киеве произошло зверское убийство (фото, видео)
Боевик "ЛНР" расстрелял 15-летнюю девушку на Луганщине: преступление хотят повесить на ВСУ
Боевик "ЛНР" расстрелял 15-летнюю девушку на Луганщине: преступление хотят повесить на ВСУ
Байден передумал? Эсминцы США заметили на подходе к Черному морю (карта)
Байден передумал? Эсминцы США заметили на подходе к Черному морю (карта)

Пресс-секретарь Саакашвили победила рак

Пресс-секретарь Саакашвили победила рак
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж переболела онкологией.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

 "Этому фото год, а сегодня я прошла сканирование и могу сказать, что я ПОБЕДИЛА РАК!  6 месяцев назад мне проставили этот страшный диагноз. Ни одной минуты я не сомневалась, что перекушу ему горло и выйду победительницей. И как говорят у нас в Одессе, я еще и вышла в плюс. Плюс один друг на всю жизнь - мой хирург", - написала она.

Янина Соколова и "Друга Ріка" презентовали клип, посвященный больным раком (Видео)

Она также поблагодарила Саакашвили за поддержку, выложив фото вместе с ним.

"И спасибо, мужчине на фото. Когда рядом ваше плечо и доброе слово - я бесстрашна", - призналась Чиж.

Как сообщал "Телеграф", ранее онкологию победила ведущая Янина Соколова

Также с раком справилась и ведущая Алла Мазур. 20 сентября 2020 года ведущая появилась в эфире "ТСН.Тиждень" с короткой стрижкой и неокрашенной сединой. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 225

Все по теме:

Рак, Онкология, Михаил Саакашвили, Дарина Чиж..
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
02 "Сломались" из-за угроз США? У Путина приняли неожиданное решение по Навальному
03 90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам
04 Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)
05 Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скандальная вечеринка для жены Тищенко в разгар локдауна: появилось новое видео
Скандальная вечеринка для жены Тищенко в разгар локдауна: появилось новое видео
Ленинопад продолжается: на Полтавщине снесли один из последних памятников Ильичу (фото)
Ленинопад продолжается: на Полтавщине снесли один из последних памятников Ильичу (фото)
&quot;Приезжий гастарбайтер&quot;, &quot;Проворовавшаяся козявка&quot;: Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки
"Приезжий гастарбайтер", "Проворовавшаяся козявка": Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки
Дмитрий Шепелев рассекретил имя младшего сына
Дмитрий Шепелев рассекретил имя младшего сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь