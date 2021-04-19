Пресс-секретарь Саакашвили победила рак

Пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж переболела онкологией.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Этому фото год, а сегодня я прошла сканирование и могу сказать, что я ПОБЕДИЛА РАК! 6 месяцев назад мне проставили этот страшный диагноз. Ни одной минуты я не сомневалась, что перекушу ему горло и выйду победительницей. И как говорят у нас в Одессе, я еще и вышла в плюс. Плюс один друг на всю жизнь - мой хирург", - написала она.

Она также поблагодарила Саакашвили за поддержку, выложив фото вместе с ним.

"И спасибо, мужчине на фото. Когда рядом ваше плечо и доброе слово - я бесстрашна", - призналась Чиж.

Как сообщал "Телеграф", ранее онкологию победила ведущая Янина Соколова.

Также с раком справилась и ведущая Алла Мазур. 20 сентября 2020 года ведущая появилась в эфире "ТСН.Тиждень" с короткой стрижкой и неокрашенной сединой.