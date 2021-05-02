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В Киеве при загадочных обстоятельствах мужчина посреди улицы запутался в колючей проволоке (фото)

В Киеве при загадочных обстоятельствах мужчина посреди улицы запутался в колючей проволоке (фото)
14:36 Сегодня Телеграф

В Киеве, около 12 ночи произошло ЧП: на улице Метрологической, 1, в Голосеевском районе мужчина запутался в колючей проволоке.

Об этом 2 мая сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

В 00:08 в ГУ ГСЧС в Киеве сообщили, что человек нуждается в помощи. После прибытия спасателей на указанное место выяснилось, что на тротуаре мужчина 1986 года рождения запутался в колючей проволоке.

При помощи гидравлического инструмента, сотрудники ГСЧС освободили мужчину.

Врачи, прибывшие на место происшествия осмотрели мужчину, но от госпитализации он отказался.

Фото с места инцидента:

в Голосеевском районе столицы, человек запутался в клолючей проволке

В Киеве в Голосеевском районе, человек запутался в клолючей проволке

Один из пользователей сети также предположил, что пострадавший мужчина мог быть вором.

скрин

Напомним, что 2 мая ночью в Киеве на Дарнице произошло ЧП: на улице Российской случилась драка с поножовщиной между 15 людьми, из-за чего пострадали люди.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, ГСЧС.
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