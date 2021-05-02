"Воспитывать нужно": подростки подняли бурные споры, искупавшись в киевском фонтане (видео)

Видео с подростками, купающимися в одном из киевских фонтанов подняло бурю споров в сети.

Об этом мая сообщили в Телеграм-канале "Х**вый Киев". Там также поделились кадрами снятыми очевидцами.

На видео видно, как четыре вероятно пьяных подростка по очереди прыгают в фонтан, расположенный под ТРЦ "Гулливер".

Видео с места инцидента:

В сети не могли оставить данное видео без внимания.

У нескольких пользователей начался спор, на тему хорошо ли поступили подростки, купаясь в фонтане.

Пользователь Никита обозлился на подростков за такой их поступок. Он назвал ребят "совковыми маргиналами и недолюдьми". Его поддержали двое пользователей под никами "Trust Is Critical" и " CanGuRu Вольный".

Пользователь под ником "Natali Vol4ica" напротив выступила на стороне мальчиков, утверждая, что это не самое серьезное "преступление".

Перепалка между пользователями продолжалась и каждый настаивал на своем.

Пользователь "Natali Vol4ica" оправдывала подростков тем, что: "взрослым нравится смотреть, детям нравится потрогать".

В свою очередь пользователь Никита стоял на своем, что этот поступок неприемлем и взрослым стоит "воспитать своих отпрысков, чтобы различали можно и хочется".

Напомним, что в ночь на 2 мая в Киеве на улице Метрологической, 1, в Голосеевском районе мужчина запутался в колючей проволоке.