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"Воспитывать нужно": подростки подняли бурные споры, искупавшись в киевском фонтане (видео)

"Воспитывать нужно": подростки подняли бурные споры, искупавшись в киевском фонтане (видео)
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Видео с подростками, купающимися в одном из киевских фонтанов подняло бурю споров в сети.

Об этом  мая сообщили в Телеграм-канале "Х**вый Киев". Там также поделились кадрами снятыми очевидцами.

На видео видно, как четыре вероятно пьяных подростка по очереди прыгают в фонтан, расположенный под ТРЦ "Гулливер". 

Видео с места инцидента:

В сети не могли оставить данное видео без внимания.

У нескольких пользователей начался спор, на тему хорошо ли поступили подростки, купаясь в фонтане.

Пользователь Никита обозлился на подростков за такой их поступок. Он назвал ребят "совковыми маргиналами и недолюдьми". Его поддержали двое пользователей под никами "Trust Is Critical" и " CanGuRu Вольный".

скрин

скриншот

Пользователь под ником "Natali Vol4ica" напротив выступила на стороне мальчиков, утверждая, что это не самое серьезное "преступление".

скриншот комент

скриншот коментарий

комент

коментарий

Перепалка между пользователями продолжалась и каждый настаивал на своем.

Пользователь "Natali Vol4ica" оправдывала подростков тем, что: "взрослым нравится смотреть, детям нравится потрогать".

В свою очередь пользователь Никита стоял на своем, что этот поступок неприемлем и взрослым стоит "воспитать своих отпрысков, чтобы различали можно и хочется".

телеграм

Напомним, что в ночь на 2 мая в Киеве на улице Метрологической, 1, в Голосеевском районе мужчина запутался в колючей проволоке.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Фонтан.
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