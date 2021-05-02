"Не верьте попам!" Фото главаря "ДНР" с семьей на Пасху рассмешили сеть

Главарь террористов т.н. "ДНР" Денис Пушилин в воскресенье, 2 мая, посетил храм, чем повеселил сеть.

Соответствующие фотографии были обнародованы в паблике "Типичный Донецк" в заблокированной соцсети ВКонтакте.

"Пушилин с семьей посетил пасхальное богослужение в донецком храме Петра и Февронии", - говорится в сообщении.

Фотографии вызвали у комментаторов волну насмешек.

"Во, видали ,и земля не разверзлась и молнией не прибило. Так что не верьте попам, грехов не существует"; "При виде Пушилина все иконы кровоточат и кресты переворачиваются", - пишут в сети.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 2 мая, православные отмечают Пасху. О том, как это проходило в разных городах Украины можно узнать по этой ссылке.