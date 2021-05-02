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"Не верьте попам!" Фото главаря "ДНР" с семьей на Пасху рассмешили сеть

"Не верьте попам!" Фото главаря "ДНР" с семьей на Пасху рассмешили сеть
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф

Главарь террористов т.н. "ДНР" Денис Пушилин в воскресенье, 2 мая, посетил храм, чем повеселил сеть.

Соответствующие фотографии были обнародованы в паблике "Типичный Донецк" в заблокированной соцсети ВКонтакте. 

"Пушилин с семьей посетил пасхальное богослужение в донецком храме Петра и Февронии", - говорится в сообщении. 

Фотографии вызвали у комментаторов волну насмешек. 

"Во, видали ,и земля не разверзлась и молнией не прибило. Так что не верьте попам, грехов не существует"; "При виде Пушилина все иконы кровоточат и кресты переворачиваются", - пишут в сети. 

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 2 мая, православные отмечают Пасху. О том, как это проходило в разных городах Украины можно узнать по этой ссылке.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

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Донецк, Донбасс, Денис Пушилин, ОРДЛО.
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