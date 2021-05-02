Стада людей: в сети показали, что происходит на майских в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму на Пасху, 2 мая, люди массово пошли в церкви, при этом не соблюдая каких-либо ограничений в видео соблюдения социальной дистанции и ношения масок в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом сообщается в аккунте "RoksolanaToday&КрымUA" в соцсети Twitter.

Судак

как впрочем,везде в Крыму и на материке.

И пока такое происходит,пока закрить нахлухо ФОП и ИП(шоб с голоду сдохли)на локдаун МОЖНО,а штабы бестомосных НЕТ,то все эта "борьба"с вирусами-ложь и манипуляция

везде)

Смочної пасочки,тим хто носить масочки? pic.twitter.com/eLwNDiVI3p — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 2, 2021

Вместе с тем, ажиотаж в это воскресенье наблюдается не только в церквях, но и в целом в общественных местах Крыма. В частности, вот так выглядит в воскресенье Ялта:

Как сообщалось, российские оккупанты бесконтрольно и незаконно добывают песок в Каламитском заливе, расположенном у берега аннексированного Крыма, из-за чего одно из строений практически снесло в Черное море.