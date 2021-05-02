"Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов

Шахтеры из т.н. "ДНР" показали блюда на праздничном пасхальном столе.

Соответствующие фотографии были размещены в одном из телеграм-каналов из неподконтрольной территории, передает ДонПресс.

На фото видно, что вместо традиционных "шашлычков" пришлось жарить куриные лапы, а праздничные паски выглядят слишком уж похожими на бутерброд.

Снимки конечно же были сделаны в шутку, однако за этим скрывается негодование горняков тем, что их оставили без зарплат.

"Люди озлоблены, оставить их без законных выплат накануне праздников было очень опрометчиво. Если говорить чиновничьим языком, цвет социальной напряженности - красный", - сообщили авторы сообщения.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму люди на Пасху массово отправились в церкви, при этом позабыв о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты.