В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ

Языковой омбудсмен Тарас Креминь указал на то, что гимн города Одессы нарушает нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" поскольку написан и исполняется на русском языке. Впрочем, местные власти менять его не намерены.

Об этом пишет "Страна".

Креминь отметил, что нарушение закона должно быть устранено. Возможными вариантами выхода из ситуации, по его мнению, является перевод гимна на украинский язык или создание нового.

"Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать", - сказал он.

Однако городской мэр Геннадий Труханов заявил, что городской совет вряд ли будет голосовать за замену гимна, да и сам он проявлять инициативу по этому поводу не станет.

"Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает", - сказал Труханов.

По его словам, для инициализации процесса замены необходимо провести общественные слушания, а затем получить поддержку двух третей депутатского корпуса.

Труханов добавил, что уже проводил встречу с омбудсменом и призвал его "отнестись с уважением" к Одессе и проживающим там народам. После чего он добавил, что, вероятно, им потребуется больше встреч для решения этого вопроса.

Как сообщалось ранее, в Одессе прошел "Марш защитников" в честь седьмой годовщины событий 2 марта 2014 года, когда погибли десятки людей.