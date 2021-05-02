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Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей

Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
07:59 Сегодня Телеграф Фото: rbc.ua

На сегодня прошло уже 7 лет с момента печально известных событий в Одессе 2 мая, когда десятки людей погибли на пожарах и в столкновениях. На каждую годовщину трагедии существенно возрастает риск провокаций.

Как 2 мая пройдет в Украине в 2021 году, - "Телеграф" расскажет в онлайн-трансляции.

Полиция в этом году хорошо подготовилась к возможным провокациям. Уже за несколько дней в город стянули 2,5 тысяч полицейских из разных регионов и бойцов Нацгвардии. Правоохранители будут патрулировать город, а кинологи и взрывотехники обследуют центральные площади.

По данным "Укринформа", члены "Нацкорпуса" собираются проводить Марш защитников города и митинг в парке Шевченко.

Что случилось 2 мая 2014 года?

Всю весну 14-го года в Одессе проходили акции антимайдановцев, взывавших к федерализации Украины, и майдановцев, выступающих за единство. До 2 мая на них не было значимых столкновений.

В роковой день антимайдановцы напали на марш майдановцев на Греческой площади в самом центре города - обе группы людей были хорошо вооружены, столкновения длились несколько часов. Застрелили шесть человек, пока милиция не предпринимала никаких эффективных мер для стабилизации обстановки.

Майдановцы благодаря численному превосходству заставили разбежаться антимайдановцев, после чего отправились на Куликово поле уничтожать палаточный городок противников. Сторонники федерализации забаррикадировались в Доме профсоюзов. Возобновилась стрельба, полетели "коктейли Молотова", спасатели долго ехали на место событий, и в пожаре погибли еще 42 человека, в числе которых один несовершеннолетний.

Некоторые сторонники единства помогали людям выбираться из горящего здания, но спасенных потом избивали в толпе.

Итого суммарно на 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек, а еще около 250 пострадали (35 из них были в тяжелом состоянии).

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Одесса, 2 мая.
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