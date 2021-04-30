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Пятница, 30.04.2021
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Одесса уже на полную готовится к возможным беспорядкам на майских праздниках (видео)

Одесса уже на полную готовится к возможным беспорядкам на майских праздниках (видео)
10:16 Сегодня Телеграф

В Одессе на майские праздники полиция будет работать в усиленном режиме, в связи с годовщиной событий 2 мая 2014 года. В районе площади Куликово поле, где будут вспоминать погибших в Доме профсоюзов, будут дежурить 1300 полицейских и 1200 нацгвардейцев.

Об этом еще в среду, 28 апреля, во время селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Департамент коммуникаций МВД.

"Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране - агрессору ", - отметил чиновник.

Тем временем, как сообщает telegram-канал "Одесса INFO" с пятницы, 30 апреля, в городе введены усиленные меры безопасности.  

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Также полицию усилят подразделения из других регионов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения, между участниками проукраинского марша футбольных болельщиков и пророссийскими боевиками. Сепаратисты обстреляли украинскую колонну из огнестрельного оружия. Погибло два человека. После этого проукраинские активисты двинулись к Дому профсоюзов, где размещались сторонники Антимайдана. В ходе столкновений в здании начался пожар. Десятки людей сгорели внутри.  Всего в этот день погибло 48 человек, более 200 получили ранения.      

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Одесса, Полиция, Годовщина, 2 мая.
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