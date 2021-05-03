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Как будто немцы бомбили: видео с "дырявой" дорогой в Одессе разозлило сеть

Как будто немцы бомбили: видео с "дырявой" дорогой в Одессе разозлило сеть
12:09 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Автомобилистка из Одессы рассказала о плачевной ситуации с дорожным покрытием на улице Лиманной.

Об этом 3 мая сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились видео, снятыми автомобилисткой.

На кадрах видно, как вечером в огромную яму попала "Инфинити". Другая часть видео показывает само состояние дорожного покрытия на улице Лиманной.

При этом автор видео рассказывает, что уже как 3 месяца на Лиманной из-за плохой дороги фуры переворачиваются и множество машин слетало в кювет.

"Здесь не то, что ямы... здесь вообще... я не знаю, как будто немцы 41-й год вернулся именно сюда", — говорит автор видео.

Видео с пользовательницы сети:

В сети данный ролик не могли оставить без внимания.

Некоторые пользователи шутили по данному поводу, другие показывали свое недовольство такой ситуацией на дороге и давали советы, куда можно обратиться для решения данного вопроса.

скрин

комент

Напомним, что ранее 2 мая, в Одессе на 13-й станции Большого Фонтана мужчину в состоянии алкогольного опьянения чуть не смыло волнами.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 169

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Одесса, Дорога.
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