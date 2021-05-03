"Убийца миллионов людей? Отлично": в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра 2 мая неизвестные вывесили фасаде двухэтажного здания флаг с запрещенной в Украине коммунистической символикой и большим портретом Иосифа Сталина (Джугашвили) на нем.

Об этом пишет Telegram-канал "Днепр Оперативный" и публикует присланное от одного из пользователей видео.

"Напротив ул.Калиновая, 102, второй день висит", - говорится в сопровождающей видео подписи.

"Убийца миллионов людей? "Отлично", - с сарказмом комментирует видео автор съемки.

Как сообщалось, это не единственный случай демонстрирования запрещенной коммунистической символики в Украине. Так 2 мая в Одессе полицейские задержали мужчину в одежде с изображением коммунистической символики.