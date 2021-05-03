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Пьяный мужчина на грузовике переехал велосипедисток и пытался сбежать из Украины: его поймали на границе (фото)

Пьяный мужчина на грузовике переехал велосипедисток и пытался сбежать из Украины: его поймали на границе (фото)
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В городе Городня в Черниговской области в ночь на понедельник пьяный водитель грузовика сбил двух велосипедисток и попытался сбежать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции

Пострадавшие - две женщины в возрасте 33-лет, одна из них скончалась в больнице. 

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли два поврежденных велосипеда и части грузовика. Следы автомобиля вели по направлению к границе Украины в пункт пропуска "Сеньковка".

Водителя грузовика, гражданина другой страны, остановили и задержали пограничники. 

Драггер выявил в организме 36-летнего мужчины 0,9 промилле алкоголя. 

ДТП с велосипедистками в Городня

Открыто дело по ч.3 ст 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека), теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

ДТП с велосипедистками в Городня

Как сообщалось ранее, в Черниговской области двое маленьких детей погибли из-за маминого супа

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Черниговская область, Нацполиция.
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