Пьяный мужчина на грузовике переехал велосипедисток и пытался сбежать из Украины: его поймали на границе (фото)

В городе Городня в Черниговской области в ночь на понедельник пьяный водитель грузовика сбил двух велосипедисток и попытался сбежать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавшие - две женщины в возрасте 33-лет, одна из них скончалась в больнице.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли два поврежденных велосипеда и части грузовика. Следы автомобиля вели по направлению к границе Украины в пункт пропуска "Сеньковка".

Водителя грузовика, гражданина другой страны, остановили и задержали пограничники.

Драггер выявил в организме 36-летнего мужчины 0,9 промилле алкоголя.

Открыто дело по ч.3 ст 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека), теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области двое маленьких детей погибли из-за маминого супа.