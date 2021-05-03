Пьяный мужчина на грузовике переехал велосипедисток и пытался сбежать из Украины: его поймали на границе (фото)

В городе Городня в Черниговской области в ночь на понедельник пьяный водитель грузовика сбил двух велосипедисток и попытался сбежать за границу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Пострадавшие - две женщины в возрасте 33-лет, одна из них скончалась в больнице.
Прибывшие на место происшествия полицейские нашли два поврежденных велосипеда и части грузовика. Следы автомобиля вели по направлению к границе Украины в пункт пропуска "Сеньковка".
Водителя грузовика, гражданина другой страны, остановили и задержали пограничники.
Драггер выявил в организме 36-летнего мужчины 0,9 промилле алкоголя.
Открыто дело по ч.3 ст 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека), теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Как сообщалось ранее, в Черниговской области двое маленьких детей погибли из-за маминого супа.