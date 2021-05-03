Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)

Жителей Одессы переполошил мужчина, который непонятно зачем залез на стрелу башенного крана на улице Академика Вильямса.

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"На Вильямса чудак залез на кран, что-то орет, сбросил куртку, говорят, взял с собой пиво", - сказано в подписи к видео.

Чтобы снять мужчину оттуда, к месту прибыла группа спасателей и полиции.

Однако, как оказалось, длины лестницы пожарной машины оказалось недостаточно, чтобы подняться на нужную высоту, о чем проинформировали в телеграм-канале "Новости Одесса".

"Пожарные попытались выдвинуть лестницу, но она не достает, задвинули обратно. Сейчас пока никто ничего не делают (ждут/думают), а суетолог пьет пивко на кране", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Одессе пьяного мужчину чуть не смыло в море.