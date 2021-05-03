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Понедельник, 03.05.2021
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"Это просто космос": украинцев поразил впечатляющий закат в Харькове (фото и видео)

"Это просто космос": украинцев поразил впечатляющий закат в Харькове (фото и видео)
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф

В понедельник, 3 мая, в Харькове заметили невероятной красоты закат.

Местные жители тут же стали выкладывать фото чарующего вечернего явления в сеть.

Судя по кадрам, вторник, 4 мая, в Харькове обещает быть холодным – закат выдался багрово-красный.

Кроме того, харьковчанам удалось запечатлеть чарующую радугу, которая растянулась над харьковскими многоэтажками, будто обнимая их.

Все происходящее выглядит настолько волшебно, что создается впечатление, будто подобное не может быть реальностью.

"В Харькове сегодня шикарный закат", "Харьков - лучший город на Земле)", "Извините, но это просто космос", - пишут в местных Telegram-каналах.

Как сообщалось, во вторник, 4 мая, в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. Теплее всего будет на юге: +7...+9 - ночью и +15...+17 - днем, а холоднее всего будет в Сумах и области: +3..+5 - ночью и +10...+12 - днем. Подробнее о погоде на неделю, читайте в материале "Телеграфа": К концу недели дожди и грозы ударят по Украине: кому повезет меньше всего (карты).

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

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Харьков, Фото, Радуга, Закаты, вечерний Харьков.
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