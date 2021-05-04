Нечем было тушить огонь: во время пожара в Киеве погибли мужчина и женщина (фото, видео)

Очередной пожар произошел в ночь на вторник, 4 апреля, в Голосеевском районе столицы. Погибло два человека.

Пожар произошел в 2.29 ночи на улице Китаевской, сообщает пресс-служба Киевского ГСЧС.

Как выяснилось, возгорание произошло в здании двухэтажного дома.

"То, что старое здание было деревянные покрытия, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро", - уточняют в ведомстве.

Спасателям не удалось использовать пожарный гидрант, находившийся рядом. Он не подавал необходимое давление. В итоге, во время тушения огня, спасатели обнаружили трупы.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни", - указали в ГСЧС.

Напомним, Киеве на улице Старовокзальной, 21 в Шевченковском районе горело 1-этажное здание, которое было пристроено к 3-х этажному зданию магазина. К счастью никто из людей не пострадал. Хотя огонь уничтожил много деталей в доме.