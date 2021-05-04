Поссорилась с парнем: под Днепром школьница пыталась убить себя парацетамолом

Вчера, 3 мая, в Днепропетровской области 17-летняя школьница пыталась свести счеты с жизнью с помощью жаропонижающего средства "Парацетамол".

Как сообщают местные Телеграмм-паблики, ЧП произошло в Каменском. Ученица 11 класса 31-й школы, якобы поссорившись со своим парнем, пришла домой и выпила 40 таблеток лекарства.

Сначала девушку увезла скорая в местную реанимацию, а после оказания первичной помощи ее перевезли в клиническую больницу Днепра. К счастью, жизни школьницы уже ничего не угрожает.

Ранее аналогичное ЧП произошло в Кривом Роге. Там 15-летняя школьница употребила 40 таблеток анальгетика, чтобы совершить суицид. Девушке повезло, что ее вовремя нашли и увезли в больницу.