Ребенок назвал их "алкашами": пьяные одесситы устроили потасовку прямо на детской площадке (видео)

На улице Терешковой в Одессе произошло ЧП на детской площадке. Как сообщают очевидцы, мужчины напали на ребенка за то, что тот назвал их "алкашами".

По информации местного паблика, на детской площадке мальчик подошел к выпивающим на детской площадке людям и сказал, что они "алкаши". После этого один из них якобы схватил ребенка за горло и начал кричать матом.

"Один схватил его за шею и орал матом , кто-то вызвал полицию. Когда полиция прибыла, второй (который на земле) ударил копа. Так и живем", - написали очевидцы в Телеграмм.

На видео слышен крик ребенка.

Напомним, в Приморском районе Одессы в воскресенье, 2 мая, произошла массовая драка с участием около двух десятков молодых людей, в результате которой несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.