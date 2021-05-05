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Среда, 05.05.2021
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Отпечаток упадка повсюду: журналист показал, что стало с Донецком за 7 лет оккупации (фото)

Отпечаток упадка повсюду: журналист показал, что стало с Донецком за 7 лет оккупации (фото)
09:30 Сегодня Телеграф

Последствия российской оккупации восточных регионов Украины хорошо продемонстрировал блогер Денис Казанский. Он выложил в соцсети фотографии нынешнего состояния Донецка.

Фотографии блогер продемонстрировал на своей странице в twitter.

"Донецк. Наши дни. Процветающий украинский город превратился в запущенный российский мухосранск. Спасибо, Россия", - резюмировал автор.

На кадрах можно наблюдать картину прихода "Русского мира".

"Помню все эти магазины работающими. 7 лет все так и стоит заброшенное. Отпечаток упадка повсюду", - написал Казанский, демонстрируя фото зданий, где висят объявления о сдаче в аренду.

 

комментарии

Читатели в комментариях также не удержались от выражения эмоций.

"На первой фотке, в доме где Арбер, ещё находился какой-то дорогущий магазин одежды. Все было в чёрном мраморе. Хрустальные люстры, именно все на максималках люкса. И шо. Сдали в аренду, открыли дешевый магазин продуктов. Зашёл я туда зимой 18-го года..."; "И в каждом кадре мироточит духовноскрепный, советскоправославный, краснознаменно-фофудьеносный, коммуно-монархический, гетеросексуально-антифашистский, особохромосомный и отдельноцивилизационный русский дух. Трепещите, биндеры!".

комментарии2

Напомним, в сети показали нынешнее состояние знаменитого стадиона "Донбасс Арена".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 451

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Донецк, Денис Казанский, Окупация, ОРДЛО.
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