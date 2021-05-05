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Под Одессой объявился новый живодер: сеть бурно обсуждает фото и видео

Под Одессой объявился новый живодер: сеть бурно обсуждает фото и видео
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф

Очередной любитель показать свою силу над беспомощным существом проявился в Одесской области.  В Белгород-Днестровском живодер убил домашних собак.

Видео с убийцей опубликовал telegram-канал "**евая Одесса".

"Пасха, пьяная особь, в целях "развлекухи", расправился над стерилизованными и привитыми всеми любимыми хвостиками! Шарика убили, Линду ранили, не можем найти. Заявление в полицию написано!", - уточнили авторы канала.

Предупреждаем, видео 18+

"Любителя" поиздеваться над животными уже ищет Национальная полиция. Ему грозит по 299 статье УК ответственность в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

В комментариях пользователи призывают к расправе над живодером, используя нелицеприятную лексику. Отметим вот такой комментарий: "Не, я не спорю, что порвать этого урода нужно, только вопрос! 4 видео, почему тот кто снимал, это не остановил и не вызвал полицию".

Напомним, недавно в сеть попало видео, как в Одессе, в Царском селе, мужчина задушил кота.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 329

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Собаки, Одесская область, Живодер.
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