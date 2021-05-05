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Не вернулась с пасхального богослужения: на Ровенщине загадочно исчезла старушка по дороге из церкви домой

Не вернулась с пасхального богослужения: на Ровенщине загадочно исчезла старушка по дороге из церкви домой
12:50 Сегодня Телеграф

Сообщение о том, что 83-летняя жительница села Певжа Дубенского (ранее - Млыновского) района Анна Васейко, не вернулась домой после богослужения в местном храме, поступило в полицию 2 мая. И до сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Полицейские установили, что последний раз пенсионерку односельчане видели возвращающейся домой около 03:30 пасхальной ночи на центральной улице села. Женщина шла медленно, потому более молодые прихожанки ее обогнали. Но в доме, где ее ждала родная сестра, 77-летняя Вера Васейко, женщина с освященными пасками не появилась. Изначально правоохранители предполагали, что вследствие своего возраста Анна Федоровна ночью могла свернуть с дороги и заблудиться. Но младшая сестра, с которой они живут вместе, потому что обе одиноки, уверяет, что та находится в твердой памяти.

Со временем полицейские откинули и версию о ДТП, при котором старушку могли сбить и вывезти за пределы села – ей не нашли подтверждения.

На момент исчезновения Анна Васейко была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и вишневый платок.

"К поискам женщины привлекался личный состав отделения №1 Дубенского районного отдела полиции, силы министерства чрезвычайных ситуаций, которые базируются в Острожецкой ОТГ, а сейчас еще к нам присоединятся представители Национальной гвардии с поисковыми собаками, – рассказал "Телеграфу" начальник сектора криминальной полиции Юрий Иващук. – Также в поисках пропавшей односельчанки в течение всех дней принимают участие многие жители села Певжа, не оставшиеся равнодушными к этому происшествию. То есть, ежедневно на поиски выходит около сотни человек. Конечно же, привлекались кинологи и использовались квадрокоптеры для осмотра местности с воздуха. По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого и проводятся поисковые работы".

По словам полицейского, обследована территория в радиусе 5 км от населенного пункта. Женщина почтенного возраста, передвигается очень медленно, потому сама далеко зайти бы не могла.

"Мы осмотрели все заброшенные дома, пустоши, проверили водоемы, что находятся в округе, а также дома, где проживала пенсионерка. Потому что им с сестрой племянник отдал свой дом, а раньше они жили в другом", - пояснили в полиции.

Сегодня, 5 мая, поиски Анны Васейко продолжаются. Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении пенсионерки, с просьбой немедленно сообщить в полицию по телефонам 098-957-44-37 или 102.

Спустя почти месяц поисков пропавшую женщину в Киеве нашли мертвой

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Ровно, Полиция, Пропажа.
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