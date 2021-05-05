Боевики "ДНР" обстреляли жилые районы и медиков прифронтового города на Донбассе (фото)

Боевики во вторник, 4 мая, поздно вечером обстреляли больницу в Красногоровке (Донецкая область), в результате чего здание медучреждения, в котором находились в тот момент больные коронавирусом Covid-19 и пневмонией, получило повреждения и было обесточено. Пострадавших в результате теракта нет.

Об этом в среду сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сегодня ночью в отдел полиции № 2 (г Курахово) Покровского райуправления поступило сообщение о том, что примерно в 23:30 во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия "Марьинская центральная районная больница", которое расположено вблизи линии столкновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света", - говорится в сообщении.

Также повреждены помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.

Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта (ч.1 ст. 258 УК Украины).

В настоящее время в Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

Как сообщалось, боевики "поздравили" мирных жителей Донбасса с Вербным воскресеньем обстрелами.