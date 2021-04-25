Боевики "поздравили" мирных жителей Донбасса с Вербным воскресеньем обстрелами (видео)

Оккупационные войска на Донбассе не перестают обстреливать позиции ВСУ и жилые кварталы даже во время православных праздников. Так, в Вербное воскресенье, 25 апреля, боевики "ДНР" обстреляли Пески и Зайцево в Донецкой области.

Видео утреннего обстрела Зайцево выложил на своем telegram-канале блогер, пишущий под ником "donetchanyn". Голос за кадром утверждают, что обстрел начался еще в четыре часа утра.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Операции объединённых сил, по состоянию на 7 утра, противник обстреливал населенный пункт Пески из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее, 24 апреля, боевики также 9 раз нарушили режим тишины.

Напомним, 17 апреля, боевики также вели обстрел жилых кварталов населенного пункта Зайцево. Огонь велся из минометов 120 калибра, запрещенных Минскими соглашениями.

Кроме того, блогер Денис Казанский опубликовал расследования о причастности России к массовым поставкам боеприпасов боевикам в 2015 году. Смертоносный груз был доставлен в Украину в разгар боев за Дебальцево.