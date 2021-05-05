В Винницкой области мужчина использовал флаг Украины вместо салфетки: "расплата" не заставила себя долго ждать

В Винницкой области произошел инцидент с национальным флагом Украины, о который вытер руки мужчина.

Об этом передает облуправление Национальной полиции.

Сообщается, что надругательство над украинским символом произошло на Мемориале Славы в селе Орехов. К флагу подошел ранее судимый мужчина и вытер им свои руки. В полиции этому поступку возмутились и уже открыли уголовное производство. За надругательство над государственными символами жителю Винницкого района грозит до 68000 грн штрафа или до трех лет тюрьмы.

Напомним, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский готов заплатить 10 миллионов рублей (более 3,5 миллионов гривен. - Авт.) тому, кто "повесит русский флаг над Киевом".