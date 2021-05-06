Скачать
Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В мире появился первый крипто-миллиардер: рассказываем, кто он такой и на чем сколотил состояние
В мире появился первый крипто-миллиардер: рассказываем, кто он такой и на чем сколотил состояние
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Главный дипломат Байдена уже в Украине: первые детали (видео)
Главный дипломат Байдена уже в Украине: первые детали (видео)
В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали
В Испании заявили о задержании причастного к убийствам на Майдане: первые детали

10-летняя девочка в шутку подняла на уши всю Одессу, а достанется от полиции ее родителям

10-летняя девочка в шутку подняла на уши всю Одессу, а достанется от полиции ее родителям
Обновлено 08:47 Сегодня Телеграф

В Одесской области 10-летняя девочка пошутила от том, что ее похитили. Протокол составят на ее маму.

Об этом 5 мая сообщили в полиции Одессчины.

Около 21:00 несовершеннолетняя обратилась в полицию с сообщением, что ее якобы схватили неизвестные посреди улицы и поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Во время розыска правоохранители нашли 10-летнюю шутницу по ее месту проживания. Выяснилось, что с ребенком все в порядке, а ее обращение было неудачной шуткой.

Тем не менее, она не достигла возраста 18 лет, поэтому в полиции составят протокол касательно ее матери по статье за "невыполнение родителями обязанностей по воспитании".

Напомним, что ранее, 30 марта на дне затопленного карьера близ села Ташлык правоохранители обнаружили автомобиль с телами мужчины и его сына, об исчезновения которых сообщили накануне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 225

Все по теме:

Одесса, Полиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
02 Когда и как закончится пандемия коронавируса: киевские ученые дали свой ответ
03 Загадочное "двойное самоубийство" в Черкасской области оказалось наполовину убийством
04 Открылись новые детали закрытия отеля в Турции после вечеринки с украинцами
05 Политика Зеленского дала сбой: что показал отказ ЦИК признавать Вирастюка нардепом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
За сутки в Украине умерло рекордное за май число больных коронавирусом: свежая сводка
За сутки в Украине умерло рекордное за май число больных коронавирусом: свежая сводка
Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь