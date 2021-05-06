10-летняя девочка в шутку подняла на уши всю Одессу, а достанется от полиции ее родителям

В Одесской области 10-летняя девочка пошутила от том, что ее похитили. Протокол составят на ее маму.

Об этом 5 мая сообщили в полиции Одессчины.

Около 21:00 несовершеннолетняя обратилась в полицию с сообщением, что ее якобы схватили неизвестные посреди улицы и поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Во время розыска правоохранители нашли 10-летнюю шутницу по ее месту проживания. Выяснилось, что с ребенком все в порядке, а ее обращение было неудачной шуткой.

Тем не менее, она не достигла возраста 18 лет, поэтому в полиции составят протокол касательно ее матери по статье за "невыполнение родителями обязанностей по воспитании".

Напомним, что ранее, 30 марта на дне затопленного карьера близ села Ташлык правоохранители обнаружили автомобиль с телами мужчины и его сына, об исчезновения которых сообщили накануне.