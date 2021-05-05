Загадочное "двойное самоубийство" в Черкасской области оказалось наполовину убийством

Когда 30 марта на дне затопленного карьера близ села Ташлык правоохранители обнаружили автомобиль с телами 58-летнего мужчины и его 34-летнего сына, об исчезновении которых накануне сообщила их жена и мать из города Смела, многие граждане отказывались верить, что двое мужчин из одной семьи решили одновременно покончить жизнь самоубийством.

Некоторые люди предполагали трагическую случайность или убийство. Хотя смелянка рассказала полицейским, что 28 марта получила от мужа "прощальное" сообщение: "Прощай, мы уехали навсегда». И кое-то из знакомых главы семьи уверял, что замечали его в депрессивном состоянии и знали о его намерениях уйти из жизни.

Другие были уверены, что эти люди кому-то "перешли дорогу" и поэтому с ними так расправились.

Журналистам местного издания ПРО ВСЕ.ck.ua товарищ погибшего на условиях анонимности рассказал, что мужчина боялся оставить жену на их сына, который пил, при этом имел "золотые руки" и мать не обижал. Потому было и такое предположение, что отец задумал и совершил самоубийство, не посвящая в свою задумку сына.

Когда тела достали из затонувшего авто, то при визуальном осмотре видимых следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Больше информации могла дать только судебно-медицинская экспертиза. И вот получены ее результаты, оказавшиеся неожиданными: выяснилось, что сына задушили, отец умер от утопления. "Сын не давал жизни родителям, злоупотреблял алкоголем. Отец не выдержал, поскольку сам болел, вот и решил избавить мать и жену от трудностей" – уточнили "Телеграфу" в полиции Черкасской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается погибший 58-летний мужчина. Родственникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Следствие по делу завершено.