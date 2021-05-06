Сотни украинских заробитчан стали жертвами мошенников: их "развели" с помощью двух схем

Около двух сотен украинских заробитчан стали жертвами мошенников. Сумма убытков, которые понесли потерпевшие составила 2,5 млн гривен.
Об этом 6 мая сообщили в ГУ Нацполиции.
Согласно информации полиции в группу преступников, которая действовала 4 года, входили 5 человек: организатор, соорганизатор и 3 менеджера.
В своей деятельности аферисты использовали две "схемы". В первой они создавали предприятия, оформляли на подставных лиц. После чего получали лицензию на посредничество в трудоустройстве за границей. Второй способ заключался в использовании реквизитов фирм, которые имели данную лицензию.
Пользуясь поддельными документами мошенники оформляли договоры и на основе них получали деньги от своих жертв.
Объявления о вакансиях на предприятия ЕС они выставляли на созданном ими сайте и на других интернет-ресурсах.
Пострадавшими считаются 200 человек, а ущерб составляет 2,5 млн гривен.
Силами оперативников и следователей Киева удалось пресечь преступную группировку. Правоохранители обыскали места жительства фигурантов и нашли документы, подтверждающие их аферы.
Члены группы получили по подозрению в "мошенничестве", наказание за которое составляет до 12 лет за решеткой.
Напомним, что 12 апреля полиция провела масштабную операцию в ряде регионов Украины и изъяла рекордную партию амфетамина в Днепре.