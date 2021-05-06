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Сотни украинских заробитчан стали жертвами мошенников: их "развели" с помощью двух схем

Сотни украинских заробитчан стали жертвами мошенников: их "развели" с помощью двух схем
12:05 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП

Около двух сотен украинских заробитчан стали жертвами мошенников. Сумма убытков, которые понесли потерпевшие составила 2,5 млн гривен.

Об этом 6 мая сообщили в ГУ Нацполиции.

Согласно информации полиции в группу преступников, которая действовала 4 года, входили 5 человек: организатор, соорганизатор и 3 менеджера.

В своей деятельности аферисты использовали две "схемы". В первой они создавали предприятия, оформляли на подставных лиц. После чего получали лицензию на посредничество в трудоустройстве за границей. Второй способ заключался в использовании реквизитов фирм, которые имели данную лицензию.

развели 200 заробитчан

Пользуясь поддельными документами мошенники оформляли договоры и на основе них получали деньги от своих жертв.

Объявления о вакансиях на предприятия ЕС они выставляли на созданном ими сайте и на других интернет-ресурсах.

Пострадавшими считаются 200 человек, а ущерб составляет 2,5 млн гривен.

Злоумышленники завладели средствами около 200 человек

Силами оперативников и следователей Киева удалось пресечь преступную группировку. Правоохранители обыскали места жительства фигурантов и нашли документы, подтверждающие их аферы.

Члены группы получили по подозрению в "мошенничестве", наказание за которое составляет до 12 лет за решеткой.

Напомним, что 12 апреля полиция провела масштабную операцию в ряде регионов Украины и изъяла рекордную партию амфетамина в Днепре.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Мошенники, Заробитчане.
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