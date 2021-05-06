Девочку-подростка под Киевом опоили и похитили: она не могла говорить и потеряла сознание у заправки (видео)

4 мая в Белой Церкви 14-летнюю девушку напоили и хотели похитить. Полицейские нашли ее на окраине города вблизи АЗС.

Об этом 6 мая сообщили в Телеграм-канале Патрульной полиции Белой Церквы.

Около 01:00 ночи в полицию поступил вызов "отравление". Заявительница рассказала, что неизвестные напоили ее чем-то и она не понимает, где находится.

Установив связь с девушкой посредством телефона, патрульные поняли, что она не может говорить, поскольку та отвечала на вопросы в необычном формате. Правоохранители предположили, что с ней находятся неизвестные, которые причинили ей вред.

Позже выяснилось, что девушка находится в транспортном средстве, но покинуть его она не могла, поскольку его закрывали. При этом неизвестные часто меняли место дислокации. Но, пострадавшей удалось описать марку авто и местность, где она была.

Полицейским удалось разыскать 14-летнюю на окраине города, вблизи АЗС, после чего она сразу потеряла сознание.

После чего девушке была оказана медпомощь и вызвана бригада врачей.

Пострадавшей оказалась жительница Белой Церкви.

Напомним, что 5 мая в Одесской области 10-летняя девочка пошутила от том, что ее похитили, но протокол составят на ее маму.