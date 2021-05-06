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И пусть все авто подождут: на трассе в Полтавской области произошла эффектная драка водителей (видео)

И пусть все авто подождут: на трассе в Полтавской области произошла эффектная драка водителей (видео)
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф

Сегодня, 6 мая, в Полтавской области на трассе Кременчуг-Власовка произошла эффектная драка водителей. 

Видео, снятое очевидцами, выложил в сеть местный портал "Кременчук Оперативний".

На видео видно, как водитель кроссовера пытается догнать сначала пассажира, а затем и водителя легковушки, которая двигалась во встречном направлении. Сначала мужчины решают конфликт кулаками, после чего в ход идет палка. 

Очевидцы не сообщают, что стало причиной драки на трассе. Однако, стоит отметить, что данный участок дороги - дамба на реке Днепр - очень узкий и с огромным количеством ям. Их и пытается объехать едва ли не каждый участник дорожного движения, выезжая на встречку и подвергая других опасности. Быть может, именно из-за риска аварийной ситуации и подрались водители, которые, в итоге, расселись по своим авто и уехали в разных направлениях. 

Напомним, в Москве на мини-футбольном турнире среди любителей Urban League произошла массовая драка.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 149

Все по теме:

Драка, Кременчуг, Полтавская область, Трасса.
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