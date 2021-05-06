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Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине

Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф

В Харьковской области задержали 60-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку-подростка.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины.

Известно, что мужчина надругался над своей юной соседкой, с которой он проживал в одном доме в Изюмском районе. На девочку он напал как раз тогда, когда ее мамы не было дома. Но когда та узнала о содеянном и вызвала полицию, преступник пустился в бега.

Сейчас насильник, который при задержании сознался в содеянном, находится под стражей. В полиции решают вопрос о квалификации статьи, и вскоре состоится суд по избранию меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

"Телеграф" ранее сообщал, что 1 мая в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку, пока ее мама спала. На подростка напал коллега ее матери. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 315

Все по теме:

Харьковская область, Изнасилование, Подростки, Уголовный розыск.
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