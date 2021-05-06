Задушила и хотела выбросить в урну: в Николаеве задержали женщину за убийство младенца

В Николаеве задержали 28-летнюю женщину, которая убила – задушила - своего новорожденного ребенка. Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу с бельем. После убийства женщина хотела вынести его на мусорник, который как раз вывозили в этот день.

Об этом сообщает "ТСН".

О том, что что-то произошло с ребенком, в полицию сообщили соседи, услышавшие крики и стоны многодетной матери, которая несколько лет назад переехала в город со своим 30-летним супругом из Херсона.

"Был живой на момент рождения. Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть был задушен", — сообщил начальник отделения полиции Николаевского районного управления полиции Андрей Донец.

На данный момент женщину задержали. Ее обвиняют в умышленном убийстве. На учете в службе по делам детей семья не состояла, хотя соседи утверждают, что дети задержанной нужны были только для получения пособия.

Как сообщал "Телеграф", в Черновицкой области мужчина убил мальчика, а труп ребенка выбросил на помойку.

А под Днепром 23-летняя женщина ремнем задушила сына-младенца, которому было всего 4 месяца.