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Задушила и хотела выбросить в урну: в Николаеве задержали женщину за убийство младенца

Задушила и хотела выбросить в урну: в Николаеве задержали женщину за убийство младенца
21:19 Сегодня Телеграф

В Николаеве задержали 28-летнюю женщину, которая убила – задушила - своего новорожденного ребенка.  Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу с бельем. После убийства женщина хотела вынести его на мусорник, который как раз вывозили в этот день.

Об этом сообщает "ТСН".

О том, что что-то произошло с ребенком, в полицию сообщили соседи, услышавшие крики и стоны многодетной матери, которая несколько лет назад переехала в город со своим 30-летним супругом из Херсона.

"Был живой на момент рождения. Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть был задушен", — сообщил начальник отделения полиции Николаевского районного управления полиции Андрей Донец.

На данный момент женщину задержали. Ее обвиняют в умышленном убийстве. На учете в службе по делам детей семья не состояла, хотя соседи утверждают, что дети задержанной нужны были только для получения пособия.

Как сообщал "Телеграф", в Черновицкой области мужчина убил мальчика, а труп ребенка выбросил на помойку.

А под Днепром 23-летняя женщина ремнем задушила сына-младенца, которому было всего 4 месяца.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Николаев, Дети, Убийства, Задержания, Новорожденные.
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