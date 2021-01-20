На Днепропетровщине мать задушила 4-месячного сына, чтобы он "успокоился и не плакал"

16 января под Днепром, в Солонянском районе в селе Аполоновка, 23-летняя женщина ремнем задушила сына-младенца, которому было всего 4 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Убила сына, задушила ремнем… чтобы он не плакал, успокоился", - рассказала женщина мотивы своего поступка.

19 января по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 18 января, в одном из сел в Нежинском районе Черниговской области произошла трагедия: в одном из домов погиб двухлетний ребенок.

Также под Одессой в ночь на вторник, 19 января, в одном из сел произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибла 2-летняя девочка.