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В Киеве полицейские устроили погоню за лихим курьером на мопеде: видео попало в сеть

В Киеве полицейские устроили погоню за лихим курьером на мопеде: видео попало в сеть
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф скриншот

В Киеве в ночь на пятницу, 7 мая, патрульные полицейские в очередной раз с погоней и даже стрельбой задержали курьера службы доставки "Bolt" на скутере, который длительное время пытался от них скрыться.

Об инциденте сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Так, видео погони в центре города в районе НСК "Олимпийский" заснятое очевидцами, опубликовал канал "dtp.kiev.ua".

"Киевские курьеры продолжают проверять на прочность патрульную полицию столицы. В этот раз дошло даже до стрельбы", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Согласно видео, опубликованному интернет-изданием "bykvu.com", в процессе погони курьер пытался скрыться от полицейских также и по тротуару, чем подверг опасности также и пешеходов, поскольку ехал на довольно большой скорости:

Впоследствии нарушителя задержали, и, как пишет Telegram-канал "Київ Оперативний", у него накопился целый "букет" нарушений.

"Нарушителя на бездоковом мотороллере догнали. Бросил мотороллер и побежал пешком. Поймали и задержали. Сам "железный друг" направляется на штраф-стоянку. Оттуда его уже вряд ли кто-то заберет", - говорится в сообщении.

Задержанный курьер при себе не имел водительского удостоверения, документов на транспортное средство, да еще и находился, по его же словам, под действием наркотического вещества – "фена" (амфетамин).

 Как писал "Телеграф", это уже не первый случай, когда в Киеве можно наблюдать погоню полицейский за скутеристами, пытающимися от них скрыться. Одно такое происшествие случилось в середине марта на Березняках, чем рассмешило пользователей Сети.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Киев, Полиция, Стрельба, Задержание, Погоня, Курьер, мотороллер.
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