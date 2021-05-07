Забывчивые коммунальщики устроили маленькую "Венецию" в Харькове (видео)

В Харькове в пятницу, 7 мая, утром на Павловом Поле на перекрёстке 1го и 2-го Орских переулков произошло масштабное ЧП: прорвавшая городская труба водоканала выдала мощный поток воды, сносящий частные дома и заборы жителей.

Об этом пишет Telegram-канал "ТРУХА Харьков" и публикует соответствующие видео:

"Один из частных домов уже снесло, заборы перекошены либо лежат на земле. Топ-Венеция за свои деньги", - пишет канал.

Позже канал рассказал подробности и причины ЧП: "три дня водоканал проводил работы с трубами. Вроде все сделали, но забыли подсоединить магистраль в ветви. Сегодня они просто дали воду, которая пошла не по ветвям, а на улицу".

Согласно информации, на место происшествия уже приехал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Как сообщалось, в феврале 2021 года в Днепровском районе Киева возле станции метро "Черниговская" прорвало трубу. Потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением.