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Водитель прокатил патрульного на капоте и устроил тройное ДТП: видео и подробности происшествия в Вишневом

Водитель прокатил патрульного на капоте и устроил тройное ДТП: видео и подробности происшествия в Вишневом
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

В пятницу, 6 мая, в Вишневом Киевской области виновник трех аварий пытался убить полицейского.

Об этом сообщил глава Киевской полиции Андрей Небитов в Facebook.

Так, водитель NISSAN нарушил правило проезда перекрестка. Когда полицейский подошел к водителю для составления админпротокола, то сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на работника полиции.

ДТП в Вишневом

В результате нарушитель устроил сразу три ДТП.

ДТП в Вишневом

"Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл", - уточнил начальник областной полиции.

Сотрудник полиции сейчас находится на больничном.

Как сообщал "Телеграф", в центре Киева в четверг, 6 мая, днем произошло серьезное ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и Fiat 500L, в результате чего получил травмы и был госпитализирован один человек.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ДТП, Киевская область, Видео, Фото, Аварии, Вишневое.
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