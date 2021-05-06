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Fiat от удара улетел в столб: в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими (видео)

Fiat от удара улетел в столб: в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими (видео)
15:10 Сегодня Телеграф скриншот

В центре Киева в четверг, 6 мая, днем произошло серьезное ДТП с участием легковых автомобилей "Toyota Land Cruiser Prado" и "Fiat 500L", в результате чего получил травмы и был госпитализирован один человек.

Как сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо", оба автомобиля двигались в одном направлении - в сторону Бессарабки по бульвару Леси Украинки, что в Печерском районе Киева.По предварительным данным женщина-водитель на "Fiat" пыталась повернуть налево и при этом ей в бок врезалась "Toyota".

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"От удара итальянское авто выбросило на тротуар, к счастью, при этом не пострадали пешеходы. А Fiat остановился, врезавшись в светофорную опору. В результате ДТП пострадала женщина-водитель из Fiat - ее госпитализировали в больницу", - говорится в заметке.

При этом канал опубликовал фото, на котором видно, что медики оказывают помощь мужчине, у которого в руках трость для ходьбы.

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Telegram-канал "dtp.kiev.ua" передает с места событий, что в результате ДТП пострадал пешеход.

"Мужчину в тяжёлом состоянии, в срочном порядке госпитализировали", - говорится в одном из сообщений по поводу аварии.

Как сообщалось, в Киеве в ночь на 1 мая 26-летний водитель устроил пьяное ДТП на бульваре Леси Украинки. Автомобиль Infiniti слетел с дороги и перевернулся. Помимо водителя в салоне находились две девушки 17 и 18-ти лет. Одна из них погибла, вторую отправили в больницу. 

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что водитель был пьян и пытался перед аварией скрыться от патрульной полиции.

Тем временем в сети опубликовали кадры того, как компания проводила время до ДТП

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Пострадавший, Леси Украинки.
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