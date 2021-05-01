Не в первый раз пьяный за рулем: Геращенко рассказал о водителе, убившем девушку в Киеве и показал видео с ним

26-летний водитель Infinity, которая слетела с дороги в Киеве в субботу, 1 мая, не остановился по требованию патрульных, а вместо этого нажал на педаль газа и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб. В результате чего одна из его пассажирок, 18-летняя девушка погибла, а сам водитель и вторая пассажирка 19-летняя девушка попали в больницу.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

"Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян", - добавил он.

Кроме того, по словам Геращенко, у молодого лихача за плечами довольно длинный "послужной список". В частности, 20 апреля 2020 года этот же водитель, Павел Б., был задержан патрульными в Винницкой области за вождение в нетрезвом состоянии.

"Патрульные сделали свое дело. А вот суд – нет", - рассказал Геращенко, отметив, что суд не нашел за три месяца времени рассмотреть "административку", оштрафовать Павла Б. и лишить по закону его прав на год.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что за рулем Infinity был внук бывшего министра МВД Николая Билоконя.