Infiniti летела и крушила все на своем пути: в страшной аварии в Киеве погибла молодая девушка (эксклюзивные фото)

В Киеве 1 мая на бульваре Леси Украинки, 5 произошло ДТП: две девушки и водитель передвигаясь на автомобиле Infiniti слетели с дороги и разбились. В результате один человек погиб.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия.

Инцидент произошел около 3-х часов ночи.

Автомобиль с двумя пассажирами, ехал по направлению к Бессарабке. На спуске водитель не сумел справиться с управлением и авто ушло левее. После наезда на бордюр транспортное средство выехало на зеленую зону бульвара и начало крушить деревья.

На кадрах с места происшествия видно куски авто, поломанные ветки, скамейку, колесо разлетевшееся на десятки метров. Также из-за аварии поврежден рекламный щит, находившийся неподалеку от места ДТП.

Сообщается, что в результате аварии погибла одна девушка.

Фото с места инцидента:

Напомним, что 30 апреля два человека погибли на Прикарпатье после лобового столкновения автомобиля "Kia" и маршрутного автобуса.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"