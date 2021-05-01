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Infiniti летела и крушила все на своем пути: в страшной аварии в Киеве погибла молодая девушка (эксклюзивные фото)

Infiniti летела и крушила все на своем пути: в страшной аварии в Киеве погибла молодая девушка (эксклюзивные фото)
08:51 Сегодня Телеграф

В Киеве 1 мая на бульваре Леси Украинки, 5 произошло ДТП: две девушки и водитель передвигаясь на автомобиле Infiniti слетели с дороги и разбились. В результате один человек погиб.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия.

Инцидент произошел около 3-х часов ночи.

Автомобиль с двумя пассажирами, ехал по направлению к Бессарабке. На спуске водитель не сумел справиться с управлением и авто ушло левее. После наезда на бордюр транспортное средство выехало на зеленую зону бульвара и начало крушить деревья.

На Окружной/Минском проспекте произошло ДТП с велосипедистом

На кадрах с места происшествия видно куски авто, поломанные ветки, скамейку, колесо разлетевшееся на десятки метров. Также из-за аварии поврежден рекламный щит, находившийся неподалеку от места ДТП.

Сообщается, что в результате аварии погибла одна девушка.

Фото с места инцидента:

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ДТП с Инфинити в Киеве

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ДТП с Инфинити в Киеве колесо

ДТП с Инфинити в Киеве с погибшей

ДТП с Инфинити в Киеве с погибшей девушкой

Напомним, что 30 апреля два человека погибли на Прикарпатье после лобового столкновения автомобиля "Kia" и маршрутного автобуса.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, ДТП, Аварии.
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