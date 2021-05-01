Смертельная авария с Infinity в Киеве: появилось видео и резонансные данные о водителе

За рулем Infinity, которая слетела с дороги в Киеве в субботу, 1 мая, в результате чего погибла молодая девушка, якобы находился внук бывшего министра МВД Николая Билоконя.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

По предварительной информации, убегая от патрульных на большой скорости водитель Infiniti не справился с управлением и вылетел с дороги.

На момент ДТП в автомобиле было три человека - два (девушка-пассажир и водитель) госпитализированы в больницу, одна девушка погибла на месте.

Отметим, бывший министр МВД Николай Билоконь ( 27 августа 2003 года по февраль 2005 года) после "оранжевой революции" сбежал из Украины. На данный момент живет в России и работает в Министерстве юстиции РФ.

Как сообщал "Телеграф", вечером в четверг, 29 апреля, в районе Минского массива в Киеве в аварии серьезно пострадал велосипедист.