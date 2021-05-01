Катались в багажнике и выпивали: в сеть попало видео развлечений водителя Infinity и девушек накануне трагедии (видео)

В Киеве в ночь на 1 мая 26-летний водитель устроил пьяное ДТП на бульваре Леси Украинки. Автомобиль Infiniti слетел с дороги и перевернулся, помимо водителя в салоне находились две девушки 17 и 18-ти лет. Одна из них погибла, вторую отправили в больницу.

Тем временем в сети показали кадры того, как компания проводила время до аварии.

Видеозапись обнародована в телеграм-канале "dtp.kiev.ua".

"Известно, что перед трагедией компании гуляла и употребляла спиртные напитки. Потом была очень короткая полицейская погоня. Результат вы все видели утром", - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 1 мая суд избрал водителю Infiniti меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Погибшая девушка была его возлюбленной.

Примечательно, что мужчину неоднократно "ловили" за превышение скорости, нетрезвую езду и употребление алкогольных напитков в общественных местах.

В сети также появлялась информация, что мужчина якобы является внуком бывшего министра МВД Николая Билоконя, однако прокурор эту информацию официально опроверг.