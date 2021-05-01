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Девушки просили остановиться: водитель Infinity потерял в устроенной им аварии возлюбленную

Девушки просили остановиться: водитель Infinity потерял в устроенной им аварии возлюбленную
15:41 Сегодня Телеграф

В Киеве ночью 1 мая на бульваре Леси Украинки, 5 автомобиль Infiniti слетел с дороги и перевернулся. В салоне находились три человека - 25-летний водитель и две молодые девушки. Одна из пассажирок, 18-летняя Александра Землякова, погибла на месте. Другая девушка, Мария Демчишина, была госпитализирована. 

Как пишет OBOZREVATEL, водитель автомобиля, Павел Билоконь, свою вину признал и выразил готовность сотрудничать со следствием. 

Суд отправил его под стражу до 30 июня без права внесения залога. Сторона защиты намерена подать апелляцию. 

Сам Билоконь говорит, что ДТП случилось не специально, его спутницы просили остановить автомобиль, но это не удалось из-за мокрой дороги.

Родители парня проинформировали, что погибшая девушка была возлюбленной их сына, но давать комментарии о случившемся отказались. 

В аварии молодой человек получил травму ноги и в настоящее время не может ходить, адвокат настаивает на том, что ему нужно стационарное лечение. 

Также известно, что его неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости, нетрезвое вождение и распитие алкоголя в общественных местах. 

В СМИ появлялась информация о том, что Павел Билоконь якобы является внуком бывшего министра МВД Николая Билоконя, однако прокурор эту информацию официально опроверг.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Нацполиция.
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