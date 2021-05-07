Одесский тракторист прославился, "прошагав" на ковше по улицам, и получил штраф (видео)

В Одессе патрульные выписали штраф водителю трактора за разрушение дорожного полотна.

Соответствующее сообщение обнародовано в пресс-службе местной патрульной полиции в ФБ.

Отмечается, что кадры того, как трактор двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша разлетелось по соцсетям.

Личность водителя была установлена, на него составили админпротокол по ст.139 КУоАП (повреждение дорог, улиц, дорожных сооружений, ЖД-переездов и технических средств регулирования движения, создание помех для движения и непринятие необходимых мер для их устранения), санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 необлагаемых минимумов (340 грн).

На кадрах видно, что водитель перемещается по дороге общего пользования приподнимая заднюю часть трактора ковшом, а затем отталкивается ним от асфальта. Почему он избрал именно такой способ движения, в сообщении не указывается.

Как сообщалось ранее, в Киевской области мужчина прокатил полицейского на капоте и попал в три ДТП.