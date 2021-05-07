Одесский тракторист прославился, "прошагав" на ковше по улицам, и получил штраф (видео)

В Одессе патрульные выписали штраф водителю трактора за разрушение дорожного полотна.
Соответствующее сообщение обнародовано в пресс-службе местной патрульной полиции в ФБ.
Отмечается, что кадры того, как трактор двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша разлетелось по соцсетям.
Личность водителя была установлена, на него составили админпротокол по ст.139 КУоАП (повреждение дорог, улиц, дорожных сооружений, ЖД-переездов и технических средств регулирования движения, создание помех для движения и непринятие необходимых мер для их устранения), санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 необлагаемых минимумов (340 грн).
На кадрах видно, что водитель перемещается по дороге общего пользования приподнимая заднюю часть трактора ковшом, а затем отталкивается ним от асфальта. Почему он избрал именно такой способ движения, в сообщении не указывается.
Как сообщалось ранее, в Киевской области мужчина прокатил полицейского на капоте и попал в три ДТП.